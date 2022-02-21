Ermeni-Rus birimleri temsili düşman hedeflerini imha etti

Erebuni’deki Rus hava üssünün pilotları ve Ermenistan’ın güney askeri bölgesinin hava savunmasının uçaksavar birimleri, Ermenistan Savunma Bakanlığı askerleriyle ortak eğitim görevleri gerçekleştirdi. Bunu Ermenistan’da bulunan Güney Askeri Bölgesi’nin basın servisi belirtmekte.

Açıklamada “Hava savunma birimleri hava savunma muharebe operasyonları geliştiriyor. Vardiyaların eğitim uçuşları, farklı hızlarda 50 ila 6 bin metre yükseklikte gerçekleştirildi.” ifade edildi.

Eğitim sırasında konvansiyonel hava hedeflerini tespit etme ve yakalama eylemlerinin geliştirildiği kaydedildi.

Askerler, yoğun yağış, kuvvetli rüzgar ve yaylalardaki sıcaklık dalgalanmaları gibi zorlu hava koşullarında görev yaptı.

Ermenistan Kamu Radyosu