Ermeni pilottan bir ilk! Rekor kırdı (Foto)

Skyball Ermeni pilotu Nairi Barseghyan ve Rus mevkidaşı Sergey Bazhenov, 16 Şubat’ta rekor bir balon uçuşu gerçekleştirdi. “En uzun süreli ve en uzun mesafeli balon uçuşu” rekoru kırıldı.

Havacılık sporları tarihinde ilk kez Ermenistan, SkyBall balonu ile uçuşlar düzenleyen havayolu şirketi sayesinde rekor kıran bir ülke haline geldi.

Armenpress’e konuşan “Skyball” şirketinin pilotu Nairi Barseghyan, SkyBall’ın Rusya’nın Orenburg bölgesinden inişsiz en uzun dünya rekoru uçuşu 16 Şubat 2022’de saat 08:00’de başlayıp 17 Şubat’ta saat 18:45’te sona erdiğini belirtti. Uçuş süresi 34 saat 41 dakikaydı. Önceki kırılan rekor uçuşun süresi 32 saat 12 dakikaydı.

Rekor Havacılık Sporları Federasyonu tarafından tescillenecek, tarihte ilk kez Ermenistan’ın adının havacılık sporlarına yazılacağı dikkat çekiyor.

Pilot Barsghyan: “Bu tür rekorların süper güçlere ait olduğunu belirtelim. Listeye bakarsak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, bir veya iki Avrupa ülkesini göreceğiz ve şimdi asıl amacımız olan bu listede Ermenistan’ın adı olacak.”

17 Ocak’ta Nairi Barseghyan ve Rus ortağı Sergey Bazhenov, Gümri’den Yerevan’a Aragats Dağı’nın tepeleri üzerinden geçerek Ermenistan’da özel bir sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirdiler.

Ermenistan Kamu Radyosu