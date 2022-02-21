Anadili Kadınları: Anadillerimiz için sesimizi yükseltiyoruz

Anadili Kadınları, “Yaşamak ve yaşatmak isteyen kadınların en haklı talebi, bu toprakların çoğul dilleriyiz” diye sesleniyor.

Görsel: Marta Sömek

21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle basın açıklaması yayınlayan Anadili Kadınları, “Eşit ve özgür bir yaşam için Anadillerimiz için sesimizi yükseltiyoruz” diye seslendi.

“Diller eksilmesin diye mücadele ediyoruz”

Anadili Kadınları’nın açıklaması şöyle:

“Bu kez diller bize sesleniyor… Bilge çağların kadınları, tanrıçaların parmak uçlarında, sihirli kelimeler fısıldadı kulağımıza. Kadim bir tarihin acıları, neşeleri, masalları, ağıtları, şarkıları “bizleri” var etti. Binbir renkle yediveren olduk bu topraklarda. Gökteki yıldızın, yamaçtaki sarmaşığın, cama konan serçenin, kadının, yaşamın, özgürlüğün sesi olduk. Bizler, artık konuşulmayan Ubıhçayız, yok olmak üzere olan Herteviniz, tehlike altındaki Ladinoyuz.

“Bizler eksilmesin diye kadınların mücadele ettiği bütün dilleriz. Abhazca, Adigece, Arapça, Ermenice, Gürcüce, Hemşince, Kurmanci, Lazca, Pomakça, Rumca, Süryanice, Zazacayız…

“Kadınların da anadillerinin de eşit ve özgür olduğu bir dünya için sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yaşamak ve yaşatmak isteyen kadınların en haklı talebi, bu toprakların çoğul dilleriyiz.”

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(EMK)

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