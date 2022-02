İBB Başkanı Almanya’da Türkiye’yi kötüledi

BARIŞ SAVAŞ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya’nın Münih kentinde ‘Güvenlik Konferansı’na katıldı. Yaptığı konuşmada Türkiye’yi ve kurumları hedef aldı. İmamoğlu, “Türkiye’de demokrasi sakat görülebilir; ancak ölmemiştir. Kurumlar yıpranmış olabilir, ancak toplumda Avrupa değerleri ve demokratik normlara özlem, azalmamış artmıştır” dedi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen “Güvenlik Konferansı” kapsamında gerçekleştirilen “Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar” başlıklı açık oturuma konuşmacı olarak katıldı. İmamoğlu yaptığı konuşmanın bir bölümünde Türkiye’yi ve kurumlarını hedef alarak kötüledi. İmamoğlu, “Ben, bugün aranızda, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni değil, 16 milyon İstanbullunun demokrasi özlemini de temsilen duruyorum. Malumunuz, 2019 yılındaki İstanbul seçimleri tüm dünyada Türk halkının demokrasiye olan özleminin bir sembolü olarak görüldü. Biz bu değerli misyonu gururla taşıyarak her geçen gün büyütmeye uğraştık” ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE’DE KURUMLAR YIPRANMIŞ OLABİLİR…” Türkiye’nin demokrasisini ve kurumlarını üstü kapalı hedef alan İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bizler, demokrasi mücadelesini hafife almıyoruz. Ama umutsuzluğa da kapılmıyoruz. Türkiye’de demokrasi sakat görülebilir; ancak ölmemiştir. Kurumlar yıpranmış olabilir, ancak toplumda Avrupa değerleri ve demokratik normlara özlem, azalmamış artmıştır. Bunu görebilmeniz için, hepinizi en kısa zamanda İstanbul’a davet etmek istiyorum. Tüm zorluklara rağmen Avrupa’daki en sıcak demokrasi mücadelelerinden birini de görmüş olacaksınız.” Almanya’da gerçekleştirilen “Münih Güvenlik Konferansı”, 30 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla birlikte 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanını, belediye başkanlarını, uluslararası diplomatları, jeopolitik ve güvenlik uzmanlarını bir araya getirdi. ERMENİ TASARISINI VEREN CEM ÖZDEMİR’LE GÖRÜŞTÜ Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi. Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya’da 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin öncülerinden olan Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Talat ve Enver Paşa’nın adını anarak “katiller” demişti. 80% der Weltbevölkerung wird 2050 in Städten leben, für Bürgermeister wie den geschätzten @ekrem_imamoglu eine echte Herausforderung. Wir sprachen bei der #MSC2022 darüber, wie #Landwirtschaft die Ernährung in Metropolen sichert, angesichts der #Klimakrise keine einfache Aufgabe. pic.twitter.com/LMhFvwfiYh — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) February 19, 2022 Sabah Gazetesi