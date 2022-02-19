Vatikan arşivlerinin 19. ve 20. yüzyıla ait belgeleri Türkçe kataloglanıp yayınlandı

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Canan Parmaksızoğlu Aksoy, Vatikan arşivlerinde 19. ve 20. yüzyılın başını kapsayan dönemde Türk tarihine ilişkin buldukları belgeleri kataloglayarak araştırmacıların faydalanabileceği bir kitap haline getirdiklerini bildirdi.

“Vatikan Merkezi Devlet Arşivi”, “Vatikan Apostolik Arşivi ve Propaganda Fide Kurumu Arşivi” gibi Vatikan’ın iki önemli arşivinden Türk tarihiyle ilgili belgelerin, ilk kez kataloglanıp yayınlandığına dikkati çeken Aksoy, proje yöneticisi olduğu kitapla ilgili şunları söyledi:

“Bu kitap, bir araştırma projesinin ürünüdür. Ocak 2019’da başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından desteklenen (Vatikan Arşivleri’nde Tarihimizle İlgili Belgelerin Araştırılması) projenin kitabıdır. Bu proje, şahsım ve Sayın Dr. Rinaldo Marmara tarafından gerçekleştirildi. Bu proje, Vatikan arşivlerinde tarihimizle ilgili belgelerin araştırılması, tespit edilmesi, temin edilip kataloglaştırılmasını kapsıyordu.”

Bu arşivlerde Türk tarihiyle ilgili araştırma yapmanın son derece zor olduğuna dikkati çeken Aksoy, “Arşivlere kabul edilmenin güçlüğü, tarihimize ilişkin belgelerin tespiti, eski İtalyanca, Latince hatta Fransızca gibi dilleri ve ayrıca hitap şekillerini bilme gerekliliği ve doğru tarihlendirme yapabilme hususları var. Bunlar, doğru belgelere ulaşmak için olmazsa olmaz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti ile alakalı hiçbir araştırma ve arşiv kataloğu bulunmadığı için bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, “Bu proje, bütün Türkiye’de konuyla ilgili araştırmacıların, Vatikan arşivlerinde tarihimizle ilgili belgeler hakkında bir bilgi sahibi olması ve bu belgelere kolayca ulaşabilmesi için yapıldı. Amacımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu kitabın, bu projenin, Türkiye-Vatikan kültürel ilişkilerine katkıda bulunmasını umuyorum.” değerlendirmesini yaptı.

PROJEYE ÖNDE GELEN İSİMLER DESTEK VERDİ

Bu kataloglama projesinin ortaya çıkmasında, kendisine önemli isimlerin destek verdiğini dile getiren Aksoy, “Öncellikle Papalık-Osmanlı ilişkileri çalışmamı tavsiye eden Sayın Prof. Dr. Erhan Afyoncu hocama teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde Türkiye’de tarihçiler tarafından çalışılmamış bir konuyu çalışma fırsatım oldu.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın, kendisine bu projeyi yapmasını teklif eden ve projeyi başlatan kişi olduğunu aktaran Aksoy, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Haluk Dursun’un da bu projenin önemini görerek desteklediğini, merhumu minnetle andığını belirtti.

Sabah Gazetesi