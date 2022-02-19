Tahran ve Erivan arasındaki geçiş yolunun açılması, iki ülkenin komşuluk ilişkilerini sürdürme girişimidir

Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Emir Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili ilişkilerin gelişimi ve bazı konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası arenalarda ortak çabalar hakkında Ermeni meslektaşı ile görüş alışverişinde bulunan Emir Abdullahiyan, Tahran ve Erivan arasındaki ikili ilişkilerin genişlediğini belirterek, “Transit güzergahın en kısa sürede açılması, iki ülkenin istikrarlı komşuluk ilişkilerini sürdürme çabalarını gösteriyor” dedi.

İlişkilerin çeşitli boyutlarını incelemek ve ikili işbirliği belgesi hazırlamak için iki ülke Dışişleri Bakanlıklarının Genel Siyasi Direktörlerinin bir araya gelmesini değerlendiren Emir Abdullahiyan, Kafkasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin korunmasını İran İslam Cumhuriyeti’nin kesin öncelikleri olarak değerlendirdi ve Tahran’ın bölgedeki herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise İran’a bölgede barış ve istikrarın korunmasına verdiği yardımdan dolayı teşekkür etti ve Kafkasya’daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Emir Abdullahiyan’ı Erivan’ı ziyaret etmesi için yeniden davet ederek, ‘Erivan, iki ülke arasında belirlenen ortak projeleri ciddi bir şekilde sürdürmek istiyor ve bu bağlamda İran’a ekonomik, ticari ve teknik heyetler göndermeye de hazır’ diye ekledi.

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IRNA