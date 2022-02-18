Wizz Air, Larnaka’dan ve Roma’dan Yerevan’a uçuşlar gerçekleştirecek

Wizz Air, bu yıl 22 Haziran’dan itibaren Larnaka-Yerevan arasında uçuşlar başlatacak.
Armenia International Airports CJSC (Ermenistan Uluslararası Havalimanları Şti.) edinen bilgiye göre uçuşlar çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.
Havayolunun Roma ile Yerevan arası uçak seferleri ise 5 Eylül’den başlayacak. Uçuşlar haftada iki kez pazar ve cuma günleri düzenlenecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/18/Wizz-Air-Larnaka-Roma-Yerevan/225672
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