Wizz Air, Larnaka’dan ve Roma’dan Yerevan’a uçuşlar gerçekleştirecek

Wizz Air, bu yıl 22 Haziran’dan itibaren Larnaka-Yerevan arasında uçuşlar başlatacak.

Armenia International Airports CJSC (​Ermenistan Uluslararası Havalimanları Şti.) edinen bilgiye göre uçuşlar çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Havayolunun Roma ile Yerevan arası uçak seferleri ise 5 Eylül’den başlayacak. Uçuşlar haftada iki kez pazar ve cuma günleri düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/18/Wizz-Air-Larnaka-Roma-Yerevan/225672