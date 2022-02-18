Medeniyetler Korosu EXPO’21 Hatay İçin İstanbul’da Sahne Alıyor

ALEVİ, SÜNNİ, HIRİSTİYAN, MUSEVİ AYNI SAHNEDE HATAY İÇİN TEK YÜREK

Medeniyetler Bahçesi temasıyla 1 Nisan’da başlayacak EXPO 2021 Hatay tanıtımı yoğun çalışmalarla Türkiye’nin dört bir köşesinde devam ediyor. Şehrin iki farklı bölgesinde yapılacak dev organizasyon için hazırlıklar devam ederken Antakya Medeniyetler Korosu’nun EXPO lansmanı için vereceği konserlerin üçüncü durağı Maltepe olacak. Daha önce Kayseri ve Ankara’da konser veren Medeniyetler Korosu, kendisi de Hataylı olan Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Besim Ünsaldı’nın katkıları ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlanacak. Müslüman, Hristiyan ve Museviler ile farklı mezheplere mensup Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri bu kez şarkı, türkü ve ilahilerini bölgedeki barışa da katkı sunacak dev organizasyon kapsamında İstanbullular için seslendirecek. 19 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak bu anlamlı konserde İstanbullular unutulmayacak bir akşam yaşayacak. İstanbul’da tek konser verecek olan Antakya Medeniyetler Korosu, 2021 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.

https://8gunhaber.com/haber/54877/medeniyetler-korosu-expo21-hatay-icin-istanbulda-sahne-aliyor.html