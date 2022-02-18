İzmir’de Holokost Sergisi

İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın organize ettiği sergi, Portekiz Sinagogu’nda gezilebilir. Öte yandan 19-20 Şubat tarihleri arasında ise 25 lise öğrencisine Holokost Eğitimi verilecek.

Yad Vashem Uluslararası Holokost’u Hatırlama Merkezi arşivinde yer alan fotoğraflar, İzmir’de “Holokost Sergisi”nde bir araya geliyor.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın Avrupa Birliği desteğiyle düzenlediği “İzmir Musevi Cemaati’ni Kapsayıcı Liderlikle Güçlendirme (Despertar Projesi) Holokost Etkinliği” başlıyor.

Bu kapsamda 19-25 Şubat 2022 tarihleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleşecek.

19-20 Şubat tarihleri arasında 25 lise öğrencisine Holokost Eğitimi verilirken 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında da EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi Portekiz Sinagogu’nda Holokost Sergisi izlenebilir.

Akademisyen Belin Benezra Yensarfati, lise öğrencilerine verilecek eğitim hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Holokost eğitimi hem geçmişteki olayları anlamlandırmak hem de günümüz toplumlarında bazı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ışık tutma için çok önemli, ancak Türkiye’de gelişmesi için daha çok çalışılması gereken bir alandır. İki günlük çalışmalarımızda öğrenciler, demokrasi, insan hakları ve Holokost hakkında farkındalıklarını artıracak, eğitimde, tarihi olaylar gözden geçirilerek ve insan hakları odak noktasına alınıp günümüz toplumlarından da örnekler verilecektir.”

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi Portekiz Sinagogu’nda organize edilecek Holokost Sergisi’nde ise Yad Vashem Uluslararası Holokost’u Hatırlama Merkezi’nden temin edilen fotoğraflar her gün 09.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

(AÖ)

bianet