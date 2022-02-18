İtalya’daki Palazzo Fulcis’te Dadivank Ermeni freskleri hakkında kitap sunulacak

19 Şubat’ta İtalya’nın Beluno kentindeki Palazzo Fulchis’in büyük salonunda İtalyan yazar ve bilim adamı Antonia Arslan, Ermeni mimar Ara Zaryan’ın ve restoratör Christine Lamoureux’in “Dadivank: 1214 yılında inşa edilen Katoghike Kilisesi’nin 1297 yılında kaydedilen fresklerinin korunması ve restorasyonu” adlı kitabını sunacak.

Bunu Ermenistan’ın İtalya Büyükelçiliği facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kitabın giriş bölümünde Antonia Arslan şu ifadelere yer vedi: “Şans eseri ziyaret ettiğim Dadivank’ı düşündüğümde, inanılmaz atmosferini ve ruhsal gücünü tüm gücümle fark edecek kadar uzun bir süre duruyorum. Güzel, neredeyse bedensiz meleklerin görüntülerini hemen hatırlıyorum.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/17/Antonia-Arslan-İtalya-Palazzo-Fulcis-Dadivank/225596