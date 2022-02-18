Hatay’da Hocalı Soykırımını Anma programı düzenlendi

Hocalı Katliamı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen “Hocalı Soykırımını Anma” programı düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen “Hocalı Soykırımını Anma” programı düzenlendi.Yoğun katılım ile gerçekleşen programa HMKÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya,Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, KAÇEP Hatay İl Başkanı Dilek Demirdöven, Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Hayri Şahin, Türk Eğitim Sen 1 no’lu Şube Başkanı Ömer Solgun, Antakya Türkav Başkanı Mehmet Delioğlu, Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elhan Zeynelov , Doç.Dr. Esma Özdaşlı, Em. Tuğg. Bakü Eski Ateşesi Yücel Karauz,Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Hocalı Soykırımını Anma” programında kıymetli Bilgilerini izleyenlere aktaran Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elhan Zeynelov , Doç.Dr. Esma Özdaşlı, Em. Tuğg. Bakü Eski Ateşesi Yücel Karauz’un konuşmalarından sonra kürsüye gelen Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner yaptığı konuşmasında:”Tek Millet iki Devlet anlayışıyla can ve kan bağıyla kardeş olduğumuz Azarbaycan Türklerinin maruz kaldığı soykırım Bundan tam 30 yıl önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’nin Hocalı Kasabasında vukuu bulunan ve sahnelenen Ermeni vahşeti 21’nci asrın en büyük facialarından ve felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.

25-26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı, Ermeni azgınlığının ve acımazsızlığının iğrenç yüzüyle karşılaşmış ve bu kapsamda soydaşlarımız ağır ve kanlı bir saldırıyla sarsılmıştır.

106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşimiz hunharca ve alçakça katledilmiştir.

Sayıları binleri bulan soydaşımız ise yaralanmış, rehin düşmüş ve de kaybolmuştur. Hocalı soykırımı hafızalardan silinmeyecek unutulmayacak ve unutturulmayacaktır!

Bosna davasının ‘’Bilge Kralı’’ Aliya İzzetbegoviç ‘in de dediği gibi

“Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır….”

Hepimiz Ermeniyiz” korosunun, diasporanın gönüllü elçiliğine soyunanların, Ermeni açılımıyla tabuları yıkmaktan, önyargıları aşmaktan bahsedenlerin aynı zihniyetin farklı yüzleri olduğu kuşku götürmez bir gerçek olarak karşımızdadır.

Türk milletine aidiyeti yürekten sahiplenmeyenlerin buldukları ilk fırsatta başkası olma konusundaki ısrar ve tercihlerinde esasen şaşılacak bir yan ve taraf bulunmamaktadır.

Türk milletine ve Türklük davasına gönül verenlerin tutumu cennet mekan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeşin dile getirdiği gibi Türk için Türk’e göre Türk tarafından mottosu ile şekillenmiştir.

Tek Millet İki Devlet sloganı ile ifade ettiğimiz can ve kardaş Azarbaycanın çok sevdiğim bir söylencesiyle katkıda bulunmak istiyorum.

‘’Yahşi günde yar yahşidir. Yaman günde yetiş gardaş yetiş’’ deyişiyle

Şanlı Azarbaycan ordusunun 21.yüzyılın Türk asrı olarak anılmasını sağlayan Qarabağ zaferi neticesiyle Türk Birliği Perçinleşmiş Türk Devletleri Teşkilatı olarak olgunlaşmış.

Bakü de zafer Yürüyüşüne davet edilen devlet ricalimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personelleri ile Türk Birliğinin en somut mesajı olmuştur.

Sözlerimi Mehmet Emin RESULZADE’nin ‘’bir kere yükselen bayrak bir daha yere inmez’’ sözüyle bitirip Karabağ davası turan davasıdır. Turandır,Turana açılan kapıdır. Hatay Ülkü ocakları üniversite teşkilatıma ve Türk dünyası araştırma topluluğuna programdan ötürü teşekkür ediyor çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.Ayrıca Kıymetli Bilgilerini bizlere aktaran Konuşmacılarımız Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elhan Zeynelov’a , Doç.Dr. Esma Özdaşlı’ya ve Em. Tuğg. Bakü Eski Ateşesi Yücel Karauz’a şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Programın finalinde HMKÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elhan Zeynelov’a, Ülkü Ocakları Üniversiteden Sorumlu İl Başkan Y ardımcısı Mehmet Sinan Çelik Doç.Dr. Esma Özdaşlı’ya ve Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner Em. Tuğg. Bakü Eski Ateşesi Yücel Karauz’a teşekkür plaketi takdim ettiler.

https://www.hatayhaberleri.net/hatayda-hocali-soykirimini-anma-programi-duzenlendi