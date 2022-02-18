Gürcü profesörden Ermenistan’a çağrı: Türkiye’yle iyi ilişkiler hayati önemde

Gürcistan Teknik Üniversitesi Profesörü Amiran Khevtsuriani, Ermenistan medyasına verdiği demeçte, Türkiye’yle kurulacak ilişkilerin sağlayacağı faydalar konusunda çağrıda bulundu. Türkiye’nin dikkate alınması gereken güçlü bir oyuncu olduğunu belirten profesör, “Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesi Ermenistan için hayati önemde” dedi.

Saffet Özdemir

Ermenistan’ın haber ajanslarından biri olan Arm Info’da Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair bir analiz yayımlandı. Gürcü Profesör Amiran Khevtsuriani tarafından kaleme alınan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hayati önemde”

“Ermenistan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurarak ve sermaye sınırlarını açarak her şeyden önce ekonomisini iyileştirecek. Böyle bir adım, Ermenistan’ın dış politikasına daha fazla esneklik kazandıracak. Özellikle ülkenin Moskova’ya olan tek taraflı bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak açısından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin Ermenistan için hayati önem taşıdığına inanıyorum.”

“Güçlü bir oyuncu”

Khevtsuriani’ye göre, “Türkiye, dikkate alınması gereken güçlü bir oyuncu ve kurulacak iş birliği stratejik bir nitelik taşıyor. Yayımlanan haberde, Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’ın Türkiye’yle iyi ilişkilere yönelik açıklamalarının üstünde de duruldu.”

Yeni Şafak