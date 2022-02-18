Ermeni ipek eşarpları Selin dergisine kapak oldu (Foto)

Ermeni “Artuyt” eşarplar markası, ünlü Hollandalı “SELİN” markasının özel sayısının kapağında yer aldı. Fotoğraflarda ünlü model Taylor Isabelle’nin Ermeni markalı eşarpların taktığı görülüyor.

“Artuyt”, Ermeni çağdaş sanatçıların tablolarına dayalı eşarplar üretiyor. Bir eşarp yapmak iki ay sürüyor, bu da onu zarif kılıyor.

Marka, Yerevan’daki Çağdaş Sanat Müzesi, Sergey Parajanov ve Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, Matenadaran, Yervand Koçar müzeleri dahil olmak üzere çeşitli müzelerle işbirliği yapıyor.