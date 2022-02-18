DİN ADAMLIĞI MÜESSESESİ

Aydın Aktay

Din adamı kavramı sorunludur…Potansiyel güvensizlik içerir. Bu yüzdendir, tanımlayanlar da bunu

taşıyanlar da doğallıklarını yitiriyor…

Bu kavramın “din bezirganlığı, dinden geçinen…” gibi olumsuz anlam cağrışımları vardır…Bu

olumsuz çağrışımlar, dinimizde yeri bulunmayan ruhbanlığı da hatırlatıyor.

İnsanın, bazı sıfatları üzerinde layıkıyla taşıması zordur. Hele bir ömür boyu bunun hakkını vermek.

Eskiden toplumda hacı olmanın böylesi bir ağırlığı vardı. Bu yüzden hacca gitmeye kendisini hazır

hissetmeyenlerin ömürlerinin sonlarına doğru bunu ertelemeleri yaygındı. Bu yüzden de toplumca

hac kafilelerimiz diğer ülke toplumlarına nazaran oldukça yaşlı insanlarımızdan oluşuyordu.

Kutsal topraklarda hayatını kaybedenlerimizin sayısı da fazlaydı. Şimdilerde geçmişe kıyasla hacı

yaş ortalaması düşmüş müdür? Sorusu bu bağlamda bir araştırmayı hak ediyor doğrusu…

Haccın ileri yaşlara ertelenmesinin imkanlarla ilgisi yadsınmamakla birlikte haccın hac

sonrasındaki sorumluluk yükünden kaçmanın da bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum.

Çünkü bir kez hacı oldunuz mu artık sosyal kontrol mekanizmasını harekete geçiren

denetleyici gözlerin ve sözlerin odak noktasındasınızdır…Hatadan, günahtan azade herkese

örnek olmalısınız…Artık namaz abdest oruç, cami cemaatinin müdavimi, sözü dinlenen

birisiniz…Camilerimiz bu yüzden herkese karışan, herkesi hizaya çeken, abdest namaz usül adab

bildiren, aksi, yaşlı hacı amcalarla doluydu. Şimdilerde durum biraz değişse de…

Türk tarzı dindarlığın kutsal kişi kurum ve mekanlara olan algısının bu tür bakış açılarını beslediği

de bir gerçektir. Bu öyle bir bakış açısıdır ki, Mevlana dolayısıyla Konya’lıdan; peygamberler şehri olması hasebiyle Urfa’lıdan; Medrese ve türbeleriyle meşhur Siirt’liden ve özellikle Tillo’ludan ekstra dindarlık beklentisi üretmektedir. 3 kez Konya görmüş birisine Hacı muamelesi çeken hatta bu muameleyi görmek için 3 kez Konya ziyareti yapanlarımız da vakidir. Dini sıfatlar bu yüzden toplumsal kontrol mekanizmalarının asli unsurları olarak belirebiliyorlar.

Bu değerlendirmeler bir tarafa din adamlığı pozisyonunun da toplumda asimettik ciddiyette bir karşılığı vardır.

Din adamlarının güvenilirlik testi 7/24 Sürüyor…oysa başka kategoriler örneğindeki İşadamı ya

da siyaset adamından yana böyle bir beklenti sürekli değil… Din adamı olmak her iki tarafta da

korkunç bir tutarlılık beklentisi oluşturuyor…Başka hiçbir kategorinin böyle bir ağır yükü yoktur…

Siyaset adamında da, öğretmende de benzer bir yük var fakat bu derecede değildir…Bu yüzden

şizofrenik ruh halleri, rol çatışmaları boldur bu kategoride yaşayanlarda…Bir tarz meslek hasarı

durumu…

Bu yük yüzünden İHL öğrencilerinin çoğu imam, vaiz, müftü gibi din adamı çağrışımlı mesleklere

yönlenmek istemiyorlar…Gençler, ergenlik döneminin merak, ilgi, deneme cesareti ve enerji

döneminde bu tarz mesleklerin hakkını teslim edememek gibi bir kaygı hali yaşarlar…Bu

liselerde fen ya da sosyalbilimlere ilgi heves çok daha fazladır…Bundan kaçış çoğu için mümkün

olmayınca da istemedikleri bir kimlik ve onun yükü ile bir ömür boyu yaşamak durumunda

kalıyorlar…

Din adamlarına güven derecesini test eden anketlerde bu sorulara cevaplar belki de bu yüzden

de olumlu karşılıkla sonlanmıyor… Keza, Din adamı ruhbanlık ya da meslek erbabı olmak gibi

olumsuz anlam içerikleri de barındırıyor Din adamı kavramı, temsiliyet, örneklik sorumluluğunu belli bir grubun üzerine yıkmayı da beraberinde getiriyor. Geri kalan kitle de sanki bu sorumluluktan kendisini azade olmuş gibi hissediyor…

Buna benzer mevzuları ele alan Calvary filmi bu konuda konuşmamız gerekenlerin ciddiyetini

fazlası ile gösteriyor…

LİBERAL DÜNYADA DİNİN HALİ PÜRMELALİNİ ANLATAN FİLM: CALVARY (İTİRAF)

“Calvary” enteresan bir film. Ülkemizde, “İtiraf” adı ile gösterime girmiş bu filmde dehşet

derinlikte diyaloglar var…Bu filmde, bir yandan modern dünyada Hıristiyanlığın geçirdiği

yozlaşma, kilisenin kokuşmuşluğu anlatılıyor öte yandan, dürüstlüğü ve samimiyetiyle ayakta

kalmaya, dini hayatta tutmaya çabalayan bir pederin portresi yansıtılıyor. Din sosyojisi ile ilgili

çalışmalara referans gösterilebilecek bir film. Orjinal adı “Calvary” olan film, bir İrlanda yapımı…

Karısını kaybettikten sonra kiliseye adadığı ömrü ile yaşlanmak üzere olan Peder; görev yaptığı

kasabada sevilen, sayılan, hazır cevaplılığı, zekası ve nüktedan kişiliği ile oldukça karizmatik bir

tip…Yeşilçam filmlerindeki bildik tiplemelerin aksine, karşımızda çirkin suratlı, ahlaksız köy imamı

yok ve üstelik bu Peder, oldukça sempatik ve karizmatik…

Film, modernleşme, sekülerleşme süreçlerini azdıran liberal öğretilerin ve hayat tarzlarının,

dinin gündelik hayata etkisini nasıl zayıflattığını anlatıyor… Ötenaziye, eşcinselliğe, kadın

şiddetine; alkolizm, madde bağımlılığına, fuhuş ve pedofili gibi sapkınlıklara din adamlarının

etkisiz, pasif yaklaşımının muhasebesi de var bu filmde…din adamlarının ve kilisenin eksik ve

yanlış rol modelliğinin bu zayiflamadaki rolleri ile de hesaplaşılıyor…Sorunu salt şartlara da

bağlamıyor…Suçu, suçluyu sadece dışarıda aramıyor…

Kilise kurumunun arkaplanındaki çarpıklıklar, kirli para ve yönetimi ile çürüyen bir toplumda kilise

kurumunun sadece bağış toplayan yüzünün halktaki olumsuz algısı cesaretle işlenmiş…Günah

çıkartma usüllerinde mahremiyetin sınırları ve kilisenin modern hukuk ile sınırlandırılan müdahale

gücü tartışılıyor…

Film, sekülerleşmenin kilise kurumu ve aktörlerine onların işlerini icra etme tarzlarına etkilerini

dolaylı olarak anlatırken bunu rahatsız edici bir şekilde, doğrudan, didaktik bir tarzla da

yapmıyor…

Filmin bu yönüyle İzleyiciyi, seçimleri ve algısıyla başarıyla başbaşa bırakan bir havası var…

Kilisenin kurumsal olarak özel hayatlara müdahil bir görüntü vermek istememesi ve bundan

dolayı da kolunun kanadının kırıldığı hissiyatı, inançlı Peder’in çaresizliği üzerinden yansıtılmış…

Bu arada, ortama uygun yetişmiş yeni tip rahiplere Peder’in kızının tepkisi oldukça akılda kalıcıdır:

“-Rahiplerin geleceği bunlar mı baba?”

Liberal değerlerin hakimiyetinin kiliseyi ve din adamlarını nasıl pasifize ettiği, olan biten

karşısında da insanlara sadece tavsiyelerle ya da itiraf kültürü ile meşruiyet kazandırdığı

yansıtılmış. Kendi kızının intihar meyline ve bunalımlarına çare olamayacak denli çaresiz bir peder

portresi üzerinden din ne işe yarar? Sorusu etrafında dönen diyaloglar…

Bir papazın Pedofilisine uzun yıllar maruz kalmış ve bunun intikamını temiz, dürüst bir rahip

öldürerek almak isteyen gizemli bir katilin bunun için seçtiği bizim Peder’i bir hafta içinde

öldürme tehdidi ile başlayan film, bu bir haftada Peder’in ontolojik hesaplaşmaları ile ilerliyor…

Bu süreçte Peder, inançlısından ateistine; eşcinselinden katiline bir çok tiple varoluş, Tanrı, irade,

kader gibi konular üzerinden iyi düzenlenmiş diyaloglarla tartışmalar yapıyor ki, gerçekten bu

diyaloglar filmin en güçlü tarafı…

Filmin ülkemizdeki dini temsil eden kişi ve kurumlara, din ile irtibatlı irtibatsız herkese ciddi

mesajları var…Özellikle liberal öğretiler ve yaşam tarzlarının egemenliğinde yetişen insan

tiplerinin; din, din adamları ve Allah algısına ilişkin mevcut ve gelecekteki yaklaşımlarını,

mesafelerini öngörmemiz için izleyicisine sunduğu malzeme çok zengin…

FİLMİN KÜNYESİ: Yönetmen: John Michael McDonagh

Oyuncular: Gillen, Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly

Yapım Yılı: 2014

https://www.adayorum.com/makale/9445267/aydin-aktay/din-adamligi-muessesesi