Artsakh’ın kültürel mirası

Lyon’da, Artsakh’ın kültürel mirasını sunan bir sergi düzenlenecek

Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinin Başkan Yardımcısı Laurence Fotran ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Bruno Chiaverini tarafından açıklandığına göre,

Lyon’da Diaspora Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan ile yapılacak görüşme sırasında, Artsakh’ın kültürel mirasını temsil eden bir sergi düzenlenecek.

Vienne Belediye Başkan Yardımcısı Leon Sakunts, “Bu bölge ve Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği arasındaki dostluk, savaş sırasında, yakın bir şekilde çalıştığımız ve Ermenistan’a mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalıştığımız zaman başladı”,- dedi.

Fransız yetkililer, Ermenistan’daki Fransız etkisine, deneyimleri tanıtıcı programlara ve Fransa’da Ermeni ortamı yaratacak olan projelerin uygulanmasına önem vermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu