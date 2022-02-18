ANJEL HANIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Anjel Ömürbek İstanbul Şişli Feriköy Ermeni Mezarlığında toprağa verildi.
Ordu’daki az sayıdaki Ermeni kökenli Türk vatandaşlarından Anjel Ömürbek önceki gün hayatını kaybetti. Zaferi milli Mahallesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderilen Anjel Ömürbek’in cenazesi İstanbul Şişli Feriköy Ermeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı.
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