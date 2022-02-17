Tarihe yolculuk

Adnan Kaya

8 bin 500 yıllık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan İzmir, hala o dönemlerin izlerini taşıyan sokaklarıyla da bir cazibe merkezi. Kentin kalbinin attığı Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin birbirine paralel o daracık sokakları her defasında konuklarını büyülü bir dünyaya götürmeye aday. Sağlı sollu sıralanan binaların büyük çoğunluğu tarih kokuyor. Geçmişte bu evlerde kimler oturmuş, neler yaşanmış, neler konuşulmuş bilinmez ama korunmuş olanların büyük çoğunluğu günümüzde yeme-içme, eğlence dünyasına ev sahipliği yapıyor. Her birinden hayatın döngüsüne paralel müzik, kahkaha ve sohbetler yükseliyor. Bugün Muzaffer İzgü Sokağı’ndayız. Mekanımız, Mandela’s Ubuntu.

Bu mekanın ruhu var

BU hafta sizi adından etkilenip keşfettiğim bir mekana götürmek istiyorum: Mandela’s Ubuntu…

İzmir’de yaşamın aktığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi Muzaffer İzgü Sokağı’nda tarihi bir Rum evinde hizmet veren sıra dışı bir yer.

‘Mandela’ bildiğiniz gibi hayatını ayrımcılık, ırkçılık, fakirlik ve eşitsizliği engellemeye adamış Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı.

‘Ubuntu’ ise insanların birbirlerine bağlılık ve ilişkilerine odaklanan etik ya da hümanist bir felsefe.

“Ben, biz olduğumuz zaman benim” sloganıyla özdeşleşmiş bir düşünce tarzı.

Zuzu dilinde ‘insanlık’ demek.

Aynı zamanda başkalarına karşı merhametli, şefkatli, iyiliksever olmak demek.

Ünlü din adamı Desmond Tutu’nun tanımlamasıyla Ubuntu’ya inanan bir insan diğerlerine açıktır, olumludur. Diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda kendini tehdit altında hissetmez. Onun daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır. Diğerleri aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder.

İşte sahipleri de, barışın simgesi ‘Nelson Mandela’ ve onun dünya görüşünü oluşturan ‘Ubuntu’dan esinlenerek bu mekanı hayata geçirmişler.

İzmir’in 8 bin 500 yıllık geçmişinde öne çıkan sevgi, saygı, hoşgörü, tevazu, huzur, barış, özgürlük, dayanışma vs. kavramları da yaptıkları bu yatırımda etkili olmuş.

Hürriyet Gazetesi