İsrail Turizm Bakanı St. Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti

17 Şubat’ta İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov Kutsal Diriliş Katedrali’ni ziyaret etti.



İsrailli Bakan Katedrali’nin bir parçası olan Surp (Aziz) Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret ederek Ermeni Apostolik Kilisesi’nin tarihi, Kudüs Ermeni Patrikhanesi ve Ermeni halkının Hristiyanlığı kabul etme hikayesi hakkında bilgi aldı.

Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nden İsrail Turizm Bakanı’nın ziyareti hakkında din görevlisi Hovnan Baghdasaryan bilgilere aktardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/17/İsrail-Turizm-Bakanı-St-Grigor-Lusavoriç-Ermeni-Kilisesi/225618