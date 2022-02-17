Ermenistan ‘Heritage Foundation’ Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde 57. sırada

Miras Vakfı (Heritage Foundation) 2022 Ülkelerin ekonomik özgürlük sıralamasında Ermenistan 63,3 puanla 58. sırada ve orta özgür ülkeler grubunda yer alıyor.

Bir önceki rapora göre ekonomik özgürlük endeksi 6,6 puan azaldı.

Ekonomik özgürlüklerin puanları dört temel alan veya ilkeye ilişkin araştırmalara dayanmaktadır: hukukun üstünlüğü, sınırlı devlet müdahalesi, düzenleyici etkinlik ve serbest piyasa.

Yayınlanan verilere göre, Ermenistan’da mali özgürlük alanında ilerleme kaydedildi.

Genel tabloda Ermenistan, İtalya ile Sırbistan arasındadır. Bölgenin lideri, ağırlıklı olarak özgür ülkeler listesinde yer alan komşu Gürcistan’dır. Sıralamada Azerbaycan 75’inci. 107. sırada yer alan Türkiye ve 113. sırada yer alan Rusya ise ağırlıklı olarak özgür olmayan ülkeler grubunda yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu