Ermeni şarapları Moskova’daki ProdExpo 2022 fuarında madalya kazandı

7-11 Şubat tarihlerinde Moskova’da 29. ProdExpo 2022 Uluslararası Fuarı gerçekleştirildi. Ermenistan Bağcılık ve Şarapçılık Vakfı, Ermeni şaraplarını ortak bir ulusal pavyonda sundu. Sergiye Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Arman Khocoyan da katıldı.

“ProdExpo”, Rusya ve Doğu Avrupa’daki en büyük uluslararası gıda, içecek ve gıda hammaddeleri fuarıdır. Sadece bu yıl, sergiye 73 ülkeden yaklaşık 2660 katılımcı katıldı. Sergiye Ermenistan’dan 15 fazla şarap firması katıldı.

Sergi kapsamında tadım yarışması düzenlendi. Sergiye ilk kez katılan Ermeni GS Şarap Şirketi’nin “Tiran” nar şarabına altın madalya ve diploma takdim edildi. İki düzineden fazla Armenia Wine şarap firmasının şarapları da altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

Ermenistan Kamu Radyosu