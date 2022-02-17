Dışişleri Bakanı, Rubinyan ve bilim camiasının temsilcileri ile Ermenistan-Türkiye diyalog sürecini görüştü

Dışişleri Bakanı, Rubinyan ve bilim camiasının temsilcileri ile Ermenistan-Türkiye diyalog sürecini görüştü

16 Şubat’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Yardımcısı, Ermenistan’ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ve bilim ve uzman topluluğunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Bunu Ermenistan Dışişleri Bakanalığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Görüşmede taraflar, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu