BEYOĞLU KİLİSELERİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Patrik Sahak II Hazretleri, 16 Şubat 2022, Çarşamba, Rahip Şnorhk Donikyan öncülüğünde, Beyoğlu Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Simon Çekem’i, yönetim kurulu üyesi Berrin Dayan’ı ve Av. Lara Medzaduryan’ı makamında kabul etti.

Görüşmede Beyoğlu Kiliseleri Din Görevlisi Rahip Şınorhk Donigyan, Patrikliğimiz Ayinler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan ve Patrik Hazretleri’nin asistanı Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular.

Ziyaret sırasında konuklar kilisedeki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, yeniden ibadete açılması için Patrik Hazretleri’nin olurunu almak için geldiklerini ifade ettiler.

Kilisemiz için yapılan çalışmalar hakkındaki bilgileri alan Ruhani Önderimiz memnuniyeti dile getirerek, 18 Şubat 2022, Cuma saat 16.00’da yapılacak takdis töreniyle Kilisenin yeniden ibadete açılmasını uygun gördüğünü bildirdi.

Kabulün sonunda Patrik Hazretleri iyi dileklerde bulundu.

Kilisenin yeniden ibadete açılış töreni Patrikliğimiz Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/