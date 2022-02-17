Basmane’nin arka sokakları ilgi bekliyor

Orhan Beşikçi

Yenişehir hal binası kaldırılıp yerine Konak Belediyesi hizmet binası yapılacağı gündeme gelince, “Yapmayın etmeyin, orada hizmet binası olmaz, halkın pazar yerine dokunmayın” diyenlerdendim. Arkasından hizmet binası projesi yarışmaya çıktı ödüller dağıtıldı, sonuçta proje uygulanamadı. Başkan Abdül Batur, “Konak Belediyesi denilince Basmane Meydanı, Basmane denilince Konak Belediyesi akla geliyor, vatandaş yeni binamızın Basmane Meydanı’nda olmasını istiyor” diyerek depremden zarar gören hizmet binasını yıktı ve hemen yanındaki iki parseli kamulaştırıp Konak Belediyesi’ne kazandırdı. Anlatmak istediğim Başkan doğrusunu yaptı hizmet binası şimdi yapılması gereken yere yapılıyor…

İzmir’de bulunan tescilli tescilsiz kültür varlıkları son yıllarda daha çok denetimsizlik, ilgisizlik ve cehaletten zarar gördü, birçok kültür varlığı çeşitli nedenlerle tarihten silindi. Anafartalar Caddesi üzerinde dar bir koridordan girilen enkaz halinde bulunan tanımlanması yapılamadığı için “Taş Kortijo” olarak adlandırılan korumasız yapılar kentin gündeminde halen yer bulamadı. Buna, bölgede bulunan nitelikli özgün eski İzmir evlerini de ilave edebilirim. Taşınmaz kültür varlıklarını koruması, ilgili kurumlar ve kent insanının birlikte kolektif çalışması ile mümkün olabilir. Çeşitli bahanelerle onları yıkılmaya terk edip kentin belleğinden silmek koruma kültürü gelişmiş ülkelerde kabul görmez. Restorasyonlara ayrılan bütçeler gün gelir turizm ekonomisi olarak kentlere geri döner.

Özellikle göçmenlere, mültecilere ırk, dil, din farkı gözetmeden kucak açan Basmane’nin diğer semtlerle kıyaslanmayacak zenginliği umarım bundan sonra iyi değerlendirilir. Basmane denilince aklıma Konak Belediyesi’nden çok camileri, mescitleri, hazireleri, ulu ağaçları, kilise ve sinagogları, isimli isimsiz yokuşları, türbeleri, hanları, hamamları, suya hasret çeşmeleri, sebilleri, kahvehaneleri, tren garı, otobüs yazıhaneleri, otelleri, 9 Eylül Meydanı, aynı adı taşıyan kapısı ve semtin müdavimleri gelir. Konak Belediyesi, yeni hizmet binasına gösterdiği özeni dilerim resmi adresi olan Basmane’nin arka sokaklarını da gösterir.

Milliyet Gazetesi