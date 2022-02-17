Almanca sözlükte Yahudi kelimesinin tanımı tepkiler üzerine değiştirildi

Yahudiler Merkez Konseyi yöneticisi Botmann ”Yahudi’ demek doğru mu? Evet. Lütfen ‘Yahudi yurttaşlar’ veya ‘Yahudi inancına sahip insanlar’ demeyin’ dedi, Almanca sözlük Duden çağrıya uydu.

Almanca sözlük Duden, kısa bir süre önce yapılan güncellemenin ülkedeki Musevi toplumu arasında tepkiye yol açmasının ardından “Yahudi” kelimesinin tanımında değişiklik yaptı.

Almanca “Yahudi” veya “Jude” terimlerinin çevrimiçi baskısında bir açıklama yapan Duden, “Yahudi teriminin çok fazla tarihsel yatkınlığa sahip olduğu, Nasyonal Sosyalist dil kullanımının hafızası” nedeniyle ve ‘ayrımcı olarak algılandığı’ gerekçesiyle bunun yerine eş anlamlıların kullanılmasını önermişti. Duden açıklamasında, bu durumlarda, genellikle Yahudi halkı, Yahudi yurttaşlar veya Yahudi inancına sahip insanlar gibi seçenekler kullanılabileceği ifade edilmişti.

ALMANYA’DAKİ YAHUDİLER MERKEZ KONSEYİ’NDEN TEPKİ: AYRIMCILIK

Euronews’in haberine göre Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi ise buna tepki göstererek önerilen seçenekleri “ayrımcı” olarak değerlendirdi. Duden’e tepki gösteren ülkedeki Museviler, kendilerini Yahudi olarak tanıtmanın veya Yahudi olarak adlandırılmanın ayrımcılık olmadığı görüşünü dile getirdi.

Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Joseph Schuster geçen hafta yaptığı açıklamada kendisi için “Yahudi” kelimesinin ne küfür ne de ayrımcı bir kelime olduğunu söyledi.

‘LÜTDEN ‘YAHUDİ İNSANLAR’ DEMEYİN’

Yahudiler Merkez Konseyi’nin Yönetici Direktörü Daniel Botmann ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yahudi demek doğru mu? Evet. Lütfen ‘Yahudi yurttaşlar’ veya ‘Yahudi inancına sahip insanlar’ demeyin” dedi.

Bu tepkilerin üzerine Duden’in yayıncısı, ülkedeki Yahudi cemaatinin isteği doğrultusunda tanımını yeniden güncelledi.

SÖZLÜK TEPKİLER ÜZERİNE TANIMINI GÜNCELLEDİ

Duden, Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi’nin “Yahudi” terimin kullanılmasından yana olduğunu belirterek, “Yahudi” tanımının eskisi gibi sözlükte kullanılacağını duyurdu.

Duden’in açıklamasında şöyle denildi: “Tarihte ve günümüzde antisemitik kullanımları nedeniyle, özellikle Nazi döneminde, Yahudi ve Yahudiler kelimesi onlarca yıldır tartışılıyor. Aynı zamanda, kelimeler doğal olarak yaygın olarak kullanılıyor. Bu tanımlama sorunlu olarak algılanmamaktadır. Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi bu terimin kullanılmasından yanadır.”

Almanya’da Nazi döneminde Avrupalı 6 milyondan fazla Yahudi öldürülmüştü.

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