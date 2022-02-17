Almanca sözlük ‘Yahudi’ tanımını değiştirdi

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:51

Önde gelen standart Almanca sözlüğü Duden Dictionary, yakın zamanda yapılan bir güncellemenin ülkenin Yahudi toplumunda bir kargaşaya yol açmasının ardından Holokost’tan seksen yıl sonra devam eden ‘hassasiyetleri yansıtan bir hareket’ olarak Yahudi veya (Jew veya Almanca’da ‘Jude’) tanımını değiştirdi.

ABC News’in aktardıklarına göre, Duden sözlüğü yakın zamanda çevrimiçi baskısına şöyle bir açıklama eklemişti: “Nasyonal Sosyalist dil kullanımının hafızası nedeniyle Yahudi (Jew) terimi bazen ayrımcı olarak algılanıyor. Bu durumlarda, genellikle Yahudi halkı (Jewish people), Yahudi yurttaşları veya Yahudi inancına mensup insanlar gibi formülasyonlar seçilir.”

Bu açıklama, sözlüğün tanımının aksine, kendilerini tanıtmanın veya Yahudi olarak adlandırılmanın ayrımcılık olmadığını vurgulayan önde gelen Yahudi grup ve bireylerinin tepkisine neden oldu.

Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi başkanı Joseph Schuster geçen hafta kendisi için “Yahudi” (Jew) kelimesinin bir küfür ya da ayrımcı bir kelime olmadığını belirtti.

Schuster, “‘Yahudi’ okul bahçelerinde aşağılayıcı bir şekilde veya bazı insanlar tarafından sadece tereddütle kullanılsa bile ayrıca da Duden editörleri bu bağlama işaret etmekte kesinlikle iyi niyetli olsalar bile, terimin ayrımcı olarak katılaştırılmasından kaçınmak için her şey yapılmalıdır” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Yahudiler Merkez Konseyi’nin genel müdürü Daniel Botmann, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yahudi demek doğru mu? Evet! Lütfen ‘Yahudi yurttaşlar’ veya ‘Yahudi inancına sahip insanlar’ demeyin. Sadece YAHUDİLER. Teşekkürler!” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Sözlüğün yayıncısı eleştirilere tepki gösterdi ve Yahudi cemaatinin katkılarını yansıtmak için pazartesi günü tanımını tekrar güncelledi.

ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜK GÜNCELLENDİ

Artık sözlüğün internet sitesindeki girişte “Yahudi/Yahudi sözcükleri tarihte ve günümüzde, özellikle Nazi döneminde antisemitik kullanımları nedeniyle onlarca yıldır tartışılıyor. Fakat aynı zamanda, kelime doğal olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır ve sorunlu olarak algılanmamaktadır. Almanya’daki Yahudilerin Merkez Konseyi, kendi adına terimin kullanılmasından yanadır” yazısı yazıyor.

Cumhuriyet Gazetesi