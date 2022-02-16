Türkiye Harf Devrimini tekrar yapmalı

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Hacı Baları

Değerli Okurlarım; Sil baştan Harf Devrimi yapmamız gerekiyor.

Neden mi? Memleketimizde yaklaşık 40 yıldır bir Kürt sorunu var. Binlerce insan bu mevzu için can verdi, sakat kaldı, aileler parçalandı, çileler çekildi, ekonomi zarar gördü.

Anlayacağınız bu Kürt mevzusu yüzünden ülkenin başına gelmeyen kalmadı. Dil istendi, türkü istendi, okul istendi, resmi dil olsun dendi. Hala da çatışmalar devam ediyor. Hala kan ve gözyaşı dökülüyor. Hala ekonomimiz zarar görüyor ve çözmek için hiç bir çaba yok.

Öte yandan Arapça, bir tek kurşun yemeden, atmadan Türkiye’nin 81 iline yerleşti sessiz sedasız. İlk değişimi THY yaptı Arapça anons yaparak. Yuh olsun bizim gurbetçi Türklere… 60 yıldır Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Belçika’da vs bir gidin bakalım ulusal hava yollarında Türkçe anons var mı? Adamlar resmen bizi işgal etti. Sözde sığınmacı olan bu Arap kardeşler, yarın bir gün devlet resmi dilde Arapça eğitim falan isterlerse şaşmayın. Düşünüyorum kafayı yiyeceğim. Sanki bu danışıklı dövüş gibi. Adamların Arapça yazıları dükkanlarda, resmi her yerde bilboardlarda. Yani bu kadarı da pes.

Bu kadar kolay ise 40 yıldır Güneydoğu’da neden kan döküldü? Kendi öz evladınla savaş… Bin yıldır beraberiz fakat dün gelen Araplara her şey serbest ve bu Arap dünyası bizi sırtımızdan vurdu Osmanlı döneminde. Şimdi size soruyorum; Bu Allah’tan reva mı? Bu ülkede birçok etnik kimlik var. Türkçe zaten resmi dil. Kürt, Zaza, Boşnak, Arnavut, Çerkez, Ermeni, Rum, Gürcü, Abaza, eski Araplar…

Akdeniz, Alman ve Rus dolu. Artık yaz kış buradalar. Resmi dilde eğitim, gazete, televizyon isterse ne yapalım sizce?

Böyle olmaz.

Kural varsa eğer her millete olacak. Kişiye özel olmaz. Yani dünyada zaten dengesizlik var. Afrika’ya vahşi diyorlar. Asıl vahşi batının ta kendisidir.

Afrika’da hala hayvanlar özgürce dolaşabiliyorsa esas vahşi olan batıdır.

Afrika’ya gidiyorsun ve neredeyse tamamında resmi dil Fransızca. Güney Amerika’ya gidiyorsun, orada da başka bir sömürge var. (İspanyolca yani) Her ülkede insanlar kendi fikirlerini özgürce konuşsa, yazsa kavga ve şiddet olmayacak. Biz şiddetten geçiniyoruz. Anlaşılan hepimizin işine geliyor ve sesimizi çıkarmıyoruz. Çok acı bir şey bu. Buna bir son verelim artık. İki yüzlü olmaya gerek yok. Herkes vatan için mücadele verir ise her şey yoluna mutlaka girecektir.

http://www.canakkaleolay.com/Turkiye-Harf-Devrimini-tekrar-yapmali-56158