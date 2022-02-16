Türk vatandaşı Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis, “Türkiye işgalci” dedi

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Amerikan Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu, Türk vatandaşı Ioannis Lambriniadis, New York Valisi Eric Adams ile buluşmasında “Türkiye Kıbrıs’ta işgalci.” dedi. Amerikan Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Başpiskoposu olarak görülüyor.

New York Valisi ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Türk vatandaşı Başpiskopos, paylaşı

mında Türkiye’yi “Kıbrıs’ta işgalci” olarak tanımladı.

Geleceğin İstanbul Başpiskoposu olarak görülen Ioannis Lambriniadis, dün New York Valisi Eric Adams ile buluştu.

Ioannis Lambriniadis yemekli buluşmada çekilen fotoğrafları İngilizce paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından yayınladı.

“Sayın New York Valisi Eric Adams ile tekrar bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Patrikhanemiz’in sorunlarını kendisine ilettim. Türkiye’nin Kıbrıs’ı yasadışı istilasını ve işgalini anlattım ve Yunanistan’ın taleplerini ilettim.”

Bu cümleler Türk vatandaşı Ioannis Lambriniadis’e aitti.

Başpiskopos Ioannis Lambriniadis’in bu paylaşımı Yunan devlet televizyonu EPT’nin ABD muhabiri Lena Argiri tarafından anında paylaşıldı. Yunan muhabir, sık sık Türkiye karşıtı haber yapmasıyla biliniyor.

BAKIRKÖYLÜ IOANNIS LAMBRINIADIS

55 Yaşındaki Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis, beş çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Bakırköy’de dünyaya geldi.

1977’de ailesiyle birlikte Selanik’e gitti. Orada “Pis Türk” şeklinde muamele gördü.

2005’te Türkiye’ye döndü. Aziz George Katedrali’nde Ekümenik Patrik olarak göreve başladı. 2011’de Bursa’ya, Ukrayna ve Rusya Ortodoks Kiliseleri’nin temsilcilerinin dahil olduğu bir törenle üst düzey Piskopos olarak atandı.

Aynı yıl ağustos ayında, Heybeliada’daki Aya Triada Manastırı’na atandı. 1971’de kapatılan ve Heybeliada’da bulunan Halki Manastırı’nın açılması için uluslararası bağlantılar kurdu ve çalışmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI’YLA GÖRÜŞTÜ

Ioannis Lambriniadis, 14 senelik Türkiye macerasının ardından Amerika’nın Rum Ortodoks Başpiskoposu olarak seçildi. 22 Haziran 2019’da göreve başladı. 16 Temmuz 2019’da Donald Trump ve Beyaz Saray yetkilileri ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Görüşmeleri için 21 Eylül 2019’da New York’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, 26 Eylül’de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya eşlik etti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ İYİYDİ

Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi medyası tarafından sürekli yerden yere vurulan Ioannis Lambriniadis, “Türk dostu” olmakla defalarca kez suçlandı.

Bu suçlamalar ve saldırılar, 2021’de zirveye çıktı.

Elpidoforos, 20 Eylül 2021’de New York’taki Türkevi açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldı.

Açılışta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bulunuyordu.

Ioannis Lambriniadis’in kurdele kesiminde çekilen fotoğrafı, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi basınında günlerce manşet oldu. “Kıbrıs Türk Devleti’ni tanıyan Başpiskopos” şeklinde hedef gösterilen Ioannis için, “hain” ifadeleri kullanıldı.

GELECEĞİN İSTANBUL BAŞPİSKOPOSU ADAYI

Ioannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu adayları arasında gösteriliyor. Dünya’nın en güçlü ve etkin Rum Ortodoks Patrikhanesi olan İstanbul Patrikliği, bir Rum Ortodoks Başpiskoposu’nun gelebileceği en yüksek makam.

Kutalmış Gürbüz

https://odatv4.com/dunya/new-york-valisi-yle-bulusan-turk-vatandasi-amerikan-rum-ortodoks-patrikhanesi-baspiskoposu–229953