Nerede ne yenir?: İyi bir yemeğin mutlulukla ilgisi var

İyi bir yerde yemek yemek kimine göre keyif kimine göre haz kimine göre ihtiyaçtır. Yeri gelir et isteriz , yeri gelir balık isteriz , yeri gelir meze isteriz ama her daim en iyisini en tazesini isteriz. Size geçtiğimiz hafta gittiğim en özellikli en lezzetli birkaç mekan önerisinde bulunmak istiyorum.

Vogue Restaurant Bar

17:30-18:00 arasında gidin ve güneşin batışına şahit olun. Tam da bu saatte inanılmaz fotoğraflar yakalıyorsunuz. İlk kez deneyimlediğim füme ahtapot carpaccio tercih ettim. Carpaccio seven biri olarak ahtapotlusu da imza başlangıçları arasındaydı bence! Kesin deneyin.

Chalet / Swissotel The Bosphorus

İstanbul’da yurtdışını yaşamak istiyorsanız Chalet tam sizlik. İsviçre atmosferi ve mutfağı ile İstanbul’da Iglo konseptiyle enlerden. Truffle mantarı doğranan yanında haşlanmış sebze ve ekmek ile servis edilen peynir fondue kesinlikle tercih edin. Sıcak şaraplarından içmeden de ayrılmayın. Final olarak çikolata fondü de denemeniz gerekenlerden. Bahçedeki odun ateşinde de fotoğraf çekilmeyi unutmayın.

Kalbur Et Kebap Ataşehir

En niş et restoranı bence. Kalbur et kurucusu sevgili Metin Akdemir kendi gibi şahane bir restoran. Sıcacık puf ekmek – tereyağ- tulum’ üçlüsü olmazsa olmazım. Meze önerisi olarak, hepsi şahane ama özellikle favori mezem, ‘Ermeni Topik’ Kuş üzümlü, tarçınlı, etli muazzam bir lezzet. Geçen gün meşhur Ardahan’dan gelen Kaz’larını da denedim. Uzun saatlerce pişen ve suyuna yaptıkları bulguru kesin deneyin, enfesti.

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

Geçen pazar brunch’a gittim. İlk kez deneyimledim. Restoranlar müdürü Gürhan Bey oldukça ilgiliydi. Açık büfesi oldukça çeşitli ve başarılıydı. Kahvaltılıkları ve sıcakları lezzetliydi. San Sebastian Cheesecake kesin deneyin, enlerdendi! Pazar günleri brunch etkinliklerine yeni başlamalarına rağmen fazlasıyla her şeye hakimlerdi. Canlı müzik ve keman dinletisi olarak Yıldız Asyalı da oldukça keyifli anlar yaşattı. Boğaz manzarasına karşı oturmanızı tavsiye ederim.

Tulip Hotel

Beyoğlu’nun eşsiz atmosferini ve tarihini yaşamak istiyorsanız bir gecede olsa kalın derim. En üst kattaki teraslı odayı tercih edin. Otelin aşağısındaki Tulip Cafe’nin kahvelerini ve tatlılarını denemeden otelden ayrılmayın.

Damask Mezze

İyi ve çeşitli meze yemeyi sevenler için oldukça başarılı. Beyoğlu’na gittiğiniz zaman arkadaş grubunuzla birlikte yiyip içebileceğiniz butik bir meyhane. Favori mezem, sıcak pastırmalı humusu kesin deneyin.

Kirpi Cafe

Menüleri oldukça çeşitli. Odun ateşinde pişen kepek hamurundan yapılan incecik pizzalarını muhakkak deneyin. Fit beslenenler için, çıtır kabak mantı sadece 250 cal ,tercih edebilirsiniz. Arkadaş grubunuzla gittiyseniz oldukça çeşitli paylaşımlık çıtır tabakları var. Fiyatlar çoğu mekana göre oldukça uygun.

Deraliye Ottoman Cuisine Restaurant

Osmanlı mutfağını hiç denemediyseniz kesin gidin. Mezeleri oldukça başarılı. Kendinizi Necati şef’e bırakın derim. Tercihleri ve tavsiyeleri oldukça başarılı.

W Hotel İstanbul

Çarşamba günü farklı bir program istiyorsanız, W’deki Texmex gecesine gidin. Meksika yemeklerine bayılacaksınız. Özellikle tavuklu taco’ları çok başarılı.

Milliyet Gazetesi