Melih Gökçek, “Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak” diyen Yunanlı Korgenerale haddini bildirdi! “Bak Yunanlı…”

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Melih Gökçek, Türkiye hakkında skandal ifadelere yer veren Yunanlı Korgeneral’e sert çıktı. İbadete açılan Ayasofya’da yeniden çan seslerinin yükseleceğini söyleyen Korgenerale Gökçek, “Sonunda Lozan’da size verdiğimiz adaları bize geri aldıracaksın” ifadeleriyle tepki gösterdi.

24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif için, “Orada yeniden çan sesleri yükselecek”diyen Yunanlı Korgeneral Nikolaos Tamouridis’e Türk halkından büyük tepki gelirken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek‘ten de tarihi yanıt geldi. Takipçilerine “At favı bekle” diyen Gökçek, Yunanlı Korgenerale haddini bildirdi.

“BAK YUNANLI…”

916 sene boyunca kilise, 481 yıl cami olarak hem Hristiyanlığın, hem de Müslümanlığın hizmetinde bulunan Ayasofya Camii, geçtiğimiz 2020 yılının 24 Temmuz tarihinde ibadete açıldı. Aradan 2 yıl geçti ancak Yunanlı Korgeneralin hazımsızlığı halen daha geçmedi. “Ayasofya’da yeniden çan sesleri yükselecek” diyen Nikolaos Tamouridis’e, Melih Gökçek’ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gökçek, “Bak Yunanlı, sonunda Lozan’da size verdiğimiz adaları bize geri aldıracaksın…” ifadelerini kullanırken, takipçilerine de “Tweet alemi, bu lafı boşa söylemiyorum…Yazın kenara, atın fava…Yarın gökçek demişti dersiniz inşallah…” ifadeleriyle seslenmeyi ihmal etmedi.

https://www.bolgegundem.com/melih-gokcek-ayasofyada-canlar-yeniden-calacak-diyen-yunanli-korgenerale-haddini-bi-3036640h.htm