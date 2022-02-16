Karabağ Parlamentosu ilk okumada “İşgal Altındaki Topraklar Hakkında” yasayı oybirliğiyle kabul etti

Artsakh Ulusal Meclisi (Karabağ Parlamentosu) ilk okumada “İşgal Altındaki Topraklar Hakkında” ve “Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” yasa tasarıları paketini oybirliğiyle kabul etti.

Oturuma katılan 31 milletvekilinin tamamı bu tasarının lehine oy kullandı.

Yasa tasarısı, 1991-1994 ve 2016 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yabancı silahlı teröristlerin de iştirak etmesiyle yine Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı başlattığı ve gerçekleştirdiği askeri operasyonları sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından işgal edilen toprakların yasal statüsünü belirlemeyi amaçlıyor.

Tasarıyı gündeme getiren milletvekili yasama meclisine tasarıyı ilk okumada kabul etmesini önerdi.

Hatırlanacağı üzere Artsakh Dışişleri Bakanı Davit Babayan yakın zamanda Parlamento’da gündeme getirilen Artsakh’ın İşgal Altındaki Toprakları Hakkında Kanun Tasarısı, Artsakh sorununun çözümü ve uluslararası statüsünün belirlenmesine yönelik yaklaşımların netleştirilmesi açısından önemli bir belge ve çok önemli bir adım olacağını dile getirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Karaba%C4%9F-Parlamentosu/225456