Karabağ Diyakosluğu ruhani lideri: Azerbaycanlılar göçebe bir millet olarak mülkümüze her zaman göz koydular

Azerbaycan makamları, kiliselerdeki Ermeni yazıtlarının ve Ermeni izlerinin sahte olduğunu iddia ederek işgal altındaki Artsakh topraklarındaki Ermeni kültür anıtlarını ve Ermeni kiliselerini yok etme sürecini sürdürüyor. Azerbaycan hükümetine göre, “Ermeniler Azerbaycan anıtlarının üzerinde temizlenmesi gereken izler bıraktılar” ve bunları kaldırmak için artık bir çalışma grubu kurdular.

UNESCO’nun Artsakh’ı ziyaret etmek istediği netleştikten sonra, Artsakh’ta Ermeni anıtlarının olmadığını kanıtlamak için Bakü’de bir devlet komisyonu kuruldu. Azerbaycan’ın bu vandalizm eylemleri ile ilgili Armenpress Haber Ajansı Artsakh Diyakosluğu Ruhani Lideri, piskopos Vrtanes Abrahamyan ile konuştu.

“Azerbaycanlıların kültürel mirasımıza şu anda yaptıkları bizim için yeni bir şey değil. Göçebe bir millet olarak bizim malımıza mülkümüze her zaman göz koydular. Bugün de aynı şey devem ediyor. Azerbaycan makamları niyetlerini ve projelerini şimdiden hazırlıyor, ulusal kültürel stratejilerini biliyorlar.” dile getirdi.

Piskopos Vrtanes Abrahamyan “Azerbaycanlılar için bu görüşmeler bir hiçtir, UNESCO dahil çeşitli uluslararası kuruluşların çağrılarını bile görmezden gelmektedirler. İşlerini yapıyorlar, el yazılarını değiştirmiyorlar, ihtiyaçları olan şeyleri yok ediyorlar, değiştiriyorlar. ” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Karabağ-Azerbaycan-vandalizm/225404