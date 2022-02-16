Ermenistan’da Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları iltica başvurusunda bulundu

Ermenistan’da 2021 yılı içerisinde Göç İdaresi Servisi’nin sunduğu bilgilere göre 260 yabancı iltica başvurusunda bulundu.

Başvuruda bulunanlar arasında en çok İran vatandaşları var (118 kişi), onlardan 42’sinin başvurusu reddedildi, 35’i de gerç çevirildi. İran vatandaşlarında 40 kişye de mülteci statüsü verildi.

İran’dan sonra ikinci sırada Irak var. Irak’tan 52 kişi iltica başvurusunda bulundu ve onlardan 9 kişi mülteci statüsü aldı.

Geçen sene Suriye’den 27 kişi başvuru yaptı. 20 kişinin başvurusuna olumlu yanıt geldi.

Küba’dan 14, Rusya’dan ise 7 başvuru oldu. 1 Küba ve 4 Rusya vatandaşı mülteci oldu.

2021 yılında Türkiye’den 6 ve Azerbaycan’dan 2 kişi Ermenistan’a sığındı. Türkiye’den iltica başvurusunda bulunan 6 kişiden 3 kişiye, Azerbaycan vatandaşı olan 1 kişiye mülteci statüsü verildi.

Böylece 2021 yılında iltica başvurusunda bulunan 260 yabancı ülke vatandaşlarından 69 kişinin başvurusu gerçe çevirilirken 67 kişinin başvurusu reddedildi, 78 kişi de mülteci statüsüne kavuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan-ilitica/225394