Ermeni uzmana göre Azerbaycan küçük, hatta orta ölçekli askeri çatışmalara hazırlanıyor

Azerbaycan uzmanı Garnik Davtyan Ermenistan’ın Gegharkunik ve Syunik idari bölgelerinde yaşanan olayları analiz ederken, “Son sınır olayları, Azerbaycan’ın daha ciddi askeri provokasyonlara, küçük ve hatta orta ölçekli askeri çatışmalara hazırlandığının açık bir işaretidir” ifadelerini dile getirdi.

Uzmana göre, Syunik bölgesinde provokasyonlar hava koşulları izin verir vermez bahar aylarında yoğun bir şekilde tekrar başlayacak.

Garnik Davtyan, Azerbaycan medyası ve devlet yetkililerin resmi açıklamaları incelemesi sonucunda böyle bir sonuca varıldığını söyledi.

Davtyan Bakü’nün her zaman Ermeni tarafını ateşkesi ihlal etmekle, askerlerini yaralamakla ve öldürmekle, Azerbaycan’ın sinsi politikasıyla birleştirdiği provokasyonların hazırlandığı sonucuna cevap vermekten kaçınmakla suçladığını söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Azerbaycan-Ermenistan-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma/225478