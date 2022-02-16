Ermeni sporcular, Avrupa Sambo Şampiyonası’nda 5 madalya aldı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrupa Sambo Şampiyonası’nda Ermeni sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

11 ülkeden 150’den fazla sporcunun katıldığı müsabakata Ermenistan’ı 7 sporcu temsil etti: Tigran Kirakosyan, Davit Hovsepyan, Karen Sargsyan, Karlen Mahinyan, Davit Grogoryan, Arman Manukyan, Armen Mnatsakanyan.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Tigran Kirakosyan, altın madalyayı Belarus temsilcisi İlya Mayurau, Kazakistan’lı Nurdaulet Aimbekov, finalda ise Ermenistan takımından Artsakh’lı Davit Hovespyan’ı kazanarak Ermenistan’a getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Sambo/225430