Bizans kılıçları için Türk–Yunan işbirliği

Türkiye ve Yunanistan’dan bağımsız araştırmacılar Zeliha Demirel-Gökalp ve Errikos Maniotis, Afyonkarahisar’da bulunan Amorium Antik Kenti’nde Bizans İmparatorluğu’na ait iki nadir çelik kılıca yönelik yeni bilgilere ulaştı.

Keşfedilen kılıçlar üzerinde çalışmalar yapan Türk ve Yunan araştırmacılar, bir kilisede bulunan kılıçlardan birinin, savaş amacıyla değil, adak olarak kiliseye yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Diğer kılıcın iki tarafının da keskin olduğu belirtilirken, Bizans’ta nadir görülen şekilde her iki kılıcın da halka kulplu olmasının dikkat çekici olduğu kaydediliyor. Her iki kılıcın, 10. ve 11. Yüzyıllara ait Bizans kılıçları olduğu da aktarıldı.

Milliyet Gazetesi