‘Ben dil uzmanıyım’ diyen Gülgûn Feyman’ın Kürtçeye dair sözleri tepki çekti

T24’te yayınlanan podcastte “Ben bir dil uzmanıyım” diyen spiker Gülgûn Feyman, “Kürtçenin resmileşmiş bir altyapısı yoktur” ifadelerini kullandı.

Haber spikeri Gülgûn Feyman, katıldığı podcast programında Kürtçeyle ilgili yorumlarda bulundu. Feyman, anayasada resmi dilin Türkçe olduğunu vurguladı ve “Zaten herkes özgürce, belediye otobüsünde açıyor telefonunu Kürtçe konuşuyor” dedi.

T24’te yayınlanan ‘Yayınlanması Kaydıyla’ adlı podcast serisinde 1990’lı yılların ünlü haber spikeri Gülgûn Feyman konuk edildi. Bir dönem Ulusal Kanal’da görev yapan ve Vatan Partisi’nden milletvekili adayı olan ancak daha sonra ayrılarak Sosyalist Cumhuriyet Partisi kurucusu olan Feyman, podcastte Kürtçeye dair yorumlarda bulundu.

EMRE AKÖZ’ÜN X, W, Q ÖNERİSİ

Feyman’a ‘Spiker’ başlıklı kitabında gazeteci Emre Aköz’e ait ‘x, q, w harflerini alfabeye almaya hazır mısınız’ yazısını alıntıladığı hatırlatıldı. Sunucu, Feyman’ın Aköz’ün Türkçeyi Kürtçeden aşağı gördüğünü söylediğini aktardı ve “Neden çok dilli, çok alfabeli, çok kültürlü bir Türkiye olmasın?” diye sordu. Bunun üzerine Feyman şunları söyledi:

“Şimdi Türkiye zaten çok dilli bir ülke. Ancak anayasada belirtilen bir tanım var; ‘Dili Türkçedir’ der. Bu anayasada yazıldığına göre anayasanın dışında oraya başka bir dil yazamazsınız. İkinci bir dil Kürtçe yazamazsınız, üçüncü bir dil, o zaman başka diller gelir. Ayrıca ben bir dil uzmanıyım ve Kürtçenin resmileşmiş bir altyapısı yoktur çeşitli gerekçelerle konuşulan bir Kürtün diğer Kürtü anlamadığı Zazacası bilmem neresi, çeşitli lehçeleri vardır ve tam zemini oluşmamıştır.”

‘MUSEVİLER VAR, ERMENİLER VAR, ONLAR FRANSIZCASINI KONUŞUYOR…’

Kaldı ki Kürt olan zaten Kürtçesini konuşuyor, Türk olan Türkçesini konuşuyor. İşte burada Museviler var, Ermeniler var onlar Fransızcasını konuşuyor, öbürü işte başka dilini konuşuyor. Burası Türkiye, şimdi Emre Aköz büyük bir saygısızlık yapmıştır Türkçeye. Bu nasıl ki paraya ve bayrağımıza ve marşımıza saygısızlık yapılamaz, aynı şekilde bu dilimiz için de geçerli olan bir şeydir.

Çok dillilik… Zaten herkes özgürce, belediye otobüsünde açıyor telefonunu Kürtçe konuşuyor. Kürtçe diye bir yasak yok. Ancak her ülkenin anayasada belirlenen İngilizce… Amerikan anayasasında İngilizce, İtalyanca, İspanyolca bilmem ne yazar mı? Yazmaz. O ülkede her dil konuşuluyor. Resmi dil unvanı çok önemlidir. Burada kimse diklenmeye, kafa tutmaya kalkmasın. Karşısında şakır şakır kapak gibi anayasayı bulur. Anayasayı fırlatırım o zaman o kimselerin suratına. Emre Aköz Türkçeye saygısızlık yapmıştır.”

Feyman’ın sözleri sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Gülgûn Feyman'ın Kirdkî -Zazakî Etimolojik açılımı: Gûl-gîn anlamı:Dikenli bir gül adıdır.Percîn dediğimiz tarla çeperlerinde çıkan bir güldür.Kürtler bu dikenli gülün yapraklarından reçel yapar.

Feyman:Feymon; büyükbabalarının adıdır.Gülgîn Feyman Etimolojik olarak Kürt çıktı😅 https://t.co/cTXfNYgtYU — Ruken Hatun Turhallı (@varuna1974) February 16, 2022

Gülgün Feyman’a göre Çince de resmî bir dil değil sanırım, çünkü bir Çinlinin diğer Çinliyi anlamadığı yüzlerce lehçesi var. https://t.co/R6HaFasDq1 https://t.co/TNmxmiRDbl — Conchan (@conchaninjapan) February 16, 2022

❗️Kürtçe düşmanlığı bir yerlerden hortluyor! ⁉️Haber spikeri ve program sunucusu Gülgûn Feyman, Kürtçe hakkında ahkam kesmiş! https://t.co/GqtuGMhVpW — HAKSÖZ HABER (@HaksozHaber) February 16, 2022

Kendine başka bir dert bulsan daha iyi edersin Gülgün Feyman! Kürtler birbirini anlar mı anlamaz mı, sever mi sevmez mi, bu bizim sorunumuz. Biz her haliyle anlaşırız sen zahmet edip aradan çekilsen! https://t.co/VliiBd2GHb — sedat yılmaz (@ylzsedat) February 16, 2022

Bu dillerin hepsinin dünyada bir geçerliliği var. İspanya’da Katalanca’nın resmî dil olmasını istemek gibi bir şey bu. —  Arda Barış ÖZELMAS  (@ardabaroz) February 16, 2022

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