Bakan Soylu, Ermeni Katolik Cemaati Önderi Zekiyan’la görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Boğos Levon Zekiyan’la bir araya geldi.
DUVAR – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Boğos Levon Zekiyan’la görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Sn. Boğos Levon Zekiyan ile birlikte, Sn. Rita Karanfil Nurnur ve Sn. Talin Ergüneş Gazer Hanımefendileri misafir etti” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)
https://www.gazeteduvar.com.tr/bakan-soylu-ermeni-katolik-cemaati-onderi-zekiyanla-gorustu-haber-1553451
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