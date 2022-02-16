Azerbayan’ın provokasyonları devam ediyor… 1 Ermeni asker yaralandı

15 Şubat günü saat 16.15 sularında, Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin doğu sınır bölgesinde karşı güçlerin ateşkes rejimini ihlal etmesi sonucu Artsakh Savunma Ordusu’ndan Khachatur Gagik Khachatryan isimli asker kurşunla yaralandı.

Artsakh Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yaralı askerin durumu ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili derhal Artsakh’taki (Karabağ) Rusya barışı koruma birliklerinin komutanlığına bilgi verildi.

Açıklamada şu anda temas hattının bu kesiminde operatif ve taktik durumunun istikrarlı olduğu ifade edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/16/Azerbaycan-Ermeni-Artsakh/225386