ՏՔԹ. ԹԱՔՍԻ ՏԷՎԷՃԵԱՆԻ ԱՅՑԸ / DR. TAKSİ DEVECİYAN’IN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 16 Փետրուար 2022, Չորեքշաբթի, ընդունեց Տքթ. Մէրի Թաքսի Տէվէճեանի այցելութիւնը։

Տքթ. Մէրի Թաքսի Տէվէճեան Նորին Ամենապատուութեան ներկայացուց իր նոր աշխատասիրութիւնը, որ պատրաստած էր Ստանպուլ Համալսարանի Ընկերային Գիտութեան Ինստիտուտի մէջ, Փրօֆ. Տքթ. Ֆաթմա Շէպնէմ Արըքպօղայի առաջնորդութեամբ։

Մեր Հոգեւոր Պետը կատարած աշխատասիրութեան համար շնորհաւորեց Տքթ. Մէրի Թաքսի Տէվէճեանը եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց իրեն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 16 Şubat 2022, Çarşamba, Dr. Meri Taksi Deveciyan’ı kabul etti.

Dr. Taksi Deveciyan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Fatma Şebnem Arıkboğa’nın danışmanlığında hazırlamış olduğu tezinin bir örneğini Patrik Hazretleri’ne takdim etti.

Patrik Hazretleri yapılan çalışma için Dr. Meri Taksi Deveciyan’ı takdir etti ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/