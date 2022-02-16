ՍԼՈՎԱՔԻՈՅ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԸ / SLOVAKYA BAŞKONSOLOSUNUN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 16 Փետրուար 2022, Չորեքշաբթի, ընդունեց Սլովաքիոյ Ստանպուլի Աւագ Հիւպատոս Վերոնիքա Լոմպարտինիի այցելութիւնը։

Աւագ Հիւպատոսը եկած էր քաղաքավարական այցելութեամբ՝ ծանօթանալու համար Թուրքիոյ Հայ համայնքի հոգեւոր կեդրոնին՝ Պատրիարքարանին եւ Նորին Ամենապատուութեան։ Մեր Հոգեւոր Պետը ինչ ինչ տեղեկութիւններ փոխանցեց Ստանպուլահայ համայնքի, Հայ Եկեղեցւոյ ու Պատրիարքական Աթոռոյ մասին։

Մեծայարգ Աւագ Հիւպատոսը յայտնեց իր գոհունակութիւնը։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 16 Şubat 2022, Çarşamba, Slovakya’nın İstanbul Başkonsolosu Veronika Lombardini’yi kabul etti.

Türkiye Ermeni cemaatinin ruhani merkezini ve Patrik Hazretleri’ni tanımak amacıyla bir nezaket ziyaretinde bulunan Başkonsolos Lombardini’ye, Patrik Hazretleri cemaatimiz, Ermeni Kilisesi ve Patriklik Makamı hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Başkonsolos Lombardini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kabul fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/