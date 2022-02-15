Vefat Sonrası Almayı Unutursanız Başınıza Dert Açabilecek Bir Belge: Ölüm Belgesi

Ölen kişinin adına düzenlenen, birçok resmi veya özel kurumda bazı işlemlerin halledilebilmesi için gerekli olan bir belge ölüm belgesi. Bu belge hazırlanmadan naaşı yerinden kaldırmak başınıza dert açabilecek bir olay.

sağlık kuruluşu dışında gerçekleşen ölümlerde (örneğin evde) belediyeye haber verilir ve belediye tabibi vefat yerine gelerek ölüm belgesini hazırlar.

bu belge hazırlanmadan naaşı yerinden kaldırırsanız (gasilhaneye mesela) defin işlemi yapamayacağınız gibi, naaşın otopsiye gönderilmesi şartı koşulur; zira belediye ya da ölüm belgesi düzenlemeye yetkili kişi riske girmek istemeyecektir.

bu belge, belediye tabibi bulunmayan yerlerde, toplum sağlığı merkezi hekimi, o yoksa yoksa aile hekimi tarafından verilir. aile hekimi de bulunmuyorsa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir.

bir yakınımın ölümü sonrası böylesi başa geldi. vefat işi ile uğraşan kilise yetkilisi belge gerekliliğinden bahsetmeden naaşı kilise gasilhanesine götürdü ve evrakın olmadığı ortaya çıkınca belediye başkanına araya adam sokularak ve kişinin tüm çocuklarından sorumluluğun kendilerinde olduğuna dair evrak alındıktan sonra evrak verildi de otopsi işlemi atlanıldı.

evrak olmadan defin, mirasçılık işlemleri yapılmama ve otopsi istenme nedeni ise basittir: olası bir şüpheli ölümün, cinayetin üzerinin kapatılmaması.

herkes hayatının bir döneminde ilk ölüm olayını tecrübe ediyor. işleri yürütmek sizin üzerinizdeyse bu ince detayı atlamamak çok önemli. cenaze tarihi duyurup da eş, dost, akrabaya haber verdikten sonra cenazenin iptal olması hoş olmayacaktır.

etrafımdan tecrübe ettiğime göre de ülkemizde kimseler yakınına otopsi yapılmasına sıcak bakmıyor. otopsi genellikle kötü olaylarla ilişkilendirildiği ve vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olduğu için kötü bir işlem algısı mevcut.

bu tip sorunlar ve daha da problemlisi, yarın öbür gün miras işlerinde anlaşmazlık olunca taraflardan birinin ölümü şüpheli bulduğunu beyan etmesi sonucunda kabrin açılması ile uğraşmamak için ölüm sonrası yetkililere haber verilerek bu belgenin alınması çok önemlidir.

yaşanan vefatın üzüntüsü ile atlanan bir prosedür yüzünden senelerce mahkemelerde sürünme olasılığınız bulunmaktadır.

https://seyler.eksisozluk.com/vefat-sonrasi-almayi-unutursaniz-basiniza-dert-acabilecek-bir-belge-olum-belgesi