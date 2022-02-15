Ünlü Ermeni yönetmen için Paris’te özel doğum günü etkinliği

Paris’te dünyaca ünlü yönetmen Artavazd Peleshyan’ın doğum gününde, 22 Şubat’ta Usta’nın son filmi “Doğa”nın sinema galası yapılacak. kinoashkharh.am’in bildirdiğine göre böylece “Doğa” filminin müze-festival gösterimlerine sinema gösterimleri eklenecek.

Bundan böyle Frankofon ülkelerde film dağıtımı “Les filmler du Camelia” dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Ünlü Fransız aktris Isabelle Hooper’ın eşi olan yapımcı-yönetmen Ronald Shama tarafından 1988 yılında kuruldu. Shama’a ait ‘Christine’ sinemasında Doğa filminin resmi galası düzenlenecek.

Ermeni sanatçının filmin afişleri Paris’in metro istasyonlarında görebilirsiniz.

Ermenistan Kamu Radyosu