Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan özel temsilcisiyle Erivan-Ankara temaslarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko’nun Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubinyan ile telefonda görüşerek, Erivan ve Ankara özel temsilcileri arasında 24 Şubat’ta Viyana’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile telefonda görüştü, taraflar Erivan ve Ankara özel temsilcileri arasında 24 Şubat’ta Viyana’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.

Açıklamada, “Ermenistan ve Türkiye tarafları arasında (14 Ocak 2022 tarihli) Moskova Anlaşmalarının uygulanması, ayrıca iki özel temsilcinin 24 Şubat 2022’de Viyana’da bulunacağı bir sonraki temasları ile ilgili atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın bölgede istikrar ve sürdürülebilir kalkınma adına Erivan ile Ankara arasında ortak zemin arayışının daha da ilerletilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yinelediği kaydedildi.

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Sputnik Türkiye