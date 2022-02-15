Rum mafyasından Falyalı için taziye mesajı: ‘Benim için ölmedin’

Kıbrıs’ın güneyinde karanlık bağlantılarıyla tanınan ve Ermis Aradippou/Aradip futbol kulübünün başkanı olan Loukas Fanieros, KKTC’de saldırıda öldürülen Halil Falyalı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Kıbrıs’ın güneyinde karanlık ve derin bağlantılarıyla tanınan, son yıllarda futbol kulübü yöneticiliğine soyunan Loukas Fanieros, Girne’de silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı için taziye mesajı yayınladı. Ermis Aradippou/Aradip futbol kulübünün başkanı Fanieros, Falyalı’nın öldürülmesinden dolayı üzüntüsünü sosyal medya aracılığıyla ifade etti.

‘ADAM GİBİ ADAM’

Fanieros’un taziye mesajı Kıbrıs Rum medyasında yankı buldu. Kıbrıs’ın güneyinde birçok işletmenin patronu konumunda olan Fanieros, taziye mesajında Falyalı’dan ‘adam gibi adam’ olarak bahsetti. Fanieros, “Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Benim için ölmedin” ifadelerini kullandı.

FALYALI’NIN ARACILIĞINDAN SÖZ ETTİ

Fanieros, Falyalı ile çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Fanieros ilk taziye mesajından sonra yayınladığı yeni bir mesajda da Falyalı ile olan ilişkisine de değindi. Ermis kulübünün patronuna göre Falyalı, geçmiş dönemde Ahna/Düzce bölgesinde alıkonulan iki Kıbrıslının salıverilmesi için devreye girdi. Fanieros’un ilgili mesajı şöyle: “Nerede olursan ol iyi ol arkadaşım. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sana ‘Kıbrıslılara yardım et’ dediğimde daima yardıma koşardın. Ahna’da, ara bölgede, avcılık yapan iki genci hapishaneden çıkardın. Ve bundan dolayı da gazeteler seni eleştirdi.”

LARNAKA’DA TANINAN BİR FİGÜR

Falyalı için taziye mesajı yayınlayan Fanieros, Kıbrıs’ın güneyinde karanlık ve derin bağlantılarıyla tanınan bir ailenin ferdi. Aile özellikle Larnaka bölgesinin ekonomisinde faal bir durumda. Fanieros ayrıca, son yıllarda futbola da merak salmış durumda.

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