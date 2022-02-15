Morgan Freeman’a Ermeni Lobisi’nden linç kampanyası

Merkezi ABD’de olan Ermeni Lobisi Türk Hava Yolları reklamında oynayan Morgan Freeman hakkında linç kampanyası başlattı.
Morgan Freeman, kendisinin de yer aldığı Türk Hava Yolları’nın reklamını kişisel Twitter hesabından paylaştı. “THY’yle bağlantı kurmak harikaydı diyen” Freeman “Hiçbir hava yolu Turkish Airlines’dan daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl (Amerikan Futbolu Ligi) reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı” ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın ardından Ermeni Lobisi’nin sosyal medyadaki propaganda organı olan ANCA Freeman’ı hedef gösterdi. THY için boykot talebinde bulunan ANCA’dan yapılan nefret dolu paylaşımda “Buraya korku getiriyor. Turkish Airlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan’ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akıl almaz acıları ve ölümleri simgeliyor” ifadeleri kullanıldı.
https://www.aydinlik.com.tr/haber/morgan-freemana-ermeni-lobisinden-linc-kampanyasi-301044
İlk yorum yapan siz olun