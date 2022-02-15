Morgan Freeman’a Ermeni Lobisi’nden linç kampanyası

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Merkezi ABD’de olan Ermeni Lobisi Türk Hava Yolları reklamında oynayan Morgan Freeman hakkında linç kampanyası başlattı.

Morgan Freeman, kendisinin de yer aldığı Türk Hava Yolları’nın reklamını kişisel Twitter hesabından paylaştı. “THY’yle bağlantı kurmak harikaydı diyen” Freeman “Hiçbir hava yolu Turkish Airlines’dan daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl (Amerikan Futbolu Ligi) reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı” ifadelerini kullandı.

No airline connects more countries than @turkishairlines – and it was great to reconnect with them for this year’s Super Bowl commercial. #Pangea #SuperBowlLVI pic.twitter.com/BTdJ1v9eDn — Morgan Freeman (@morgan_freeman) February 14, 2022

Bu paylaşımın ardından Ermeni Lobisi’nin sosyal medyadaki propaganda organı olan ANCA Freeman’ı hedef gösterdi. THY için boykot talebinde bulunan ANCA’dan yapılan nefret dolu paylaşımda “Buraya korku getiriyor. Turkish Airlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan’ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akıl almaz acıları ve ölümleri simgeliyor” ifadeleri kullanıldı.

“Bringing fear to here” – #TurkishAirlines ferries terrorist mercenaries to conflicts across the globe, where they fight Erdogan’s proxy wars, pouring fuel on fires and visiting untold suffering and death on innocent civilians. https://t.co/jUAPYp5Gbd pic.twitter.com/PvFAmOdT49 — ANCA (@ANCA_DC) February 14, 2022

https://www.aydinlik.com.tr/haber/morgan-freemana-ermeni-lobisinden-linc-kampanyasi-301044