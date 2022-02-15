Lebon’nun sahibi: Pek şansımız yok!

***Metinde yer alan görüşle yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Beyoğlu’ndaki Burç Lebon Pastanesi pandeminin ilk döneminde kirasını ödeyemedi. Sonra kira faiziyle ödenmesine rağmen tahliye davası açıldı. Sahibi bugün görülecek duruşmada pek şanslarının olmadığını söyledi.

Çiğdem Yılmaz / İSTANBUL

Beyoğlu’nun tarihi dükkanlarından biri Burç Lebon Pastanesi’nin tahliye edilmesi davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Milliyet’e konuşan pastanenin sahiplerinden Abdurrahman Cengiz, “37 yıldır Lebon’u çocuğumuz gibi büyüttük. Geçmişi 1810’a dayanan tarihi bir marka yok oluyor. Üzgünüz. Bugünkü duruşmada da pek şansımız yok” dedi. İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor. Denizler Kitabevi’nin ardından 36 yıllık tarihi Burç Lebon Pastanesi’nin pandemide ödeyemediği kira borcu ve Karagözyan Vakfı’nın da kira kontratını yenilmemesi nedeniyle geçen aralık sonunda kapılarını kapatacağını açıklanmıştı. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra tüm borçlar ödendi ve Burç Lebon Pastanesi çalışmaya devam etti. Ancak vakıf yönetimi borçların ödenmesine rağmen yeni bir kira kontratı yapmaya yanaşmadı ve pastaneye tahliye celbi gönderdi. Pastanenin tahliye edilmesi ilgili ilk duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Yarın da imalathanenin tahliye edilmesi ilgili duruşma var. Duruşma öncesi Milliyet’e konuşan pastanenin iki ortağından biri olan Abdurrahman Cengiz şunları aktardı:

KONTRAT YENİLENMEDİ

“Pandemiden dolayı bir süre kapalı kalınca kira borcumuz oldu. Bunun üzerine vakıf yöneticilerinin biriyle konuştum. Bana ‘İşler açılınca verirsin’ dedi. Ancak buna rağmen Karagözyan Vakfı bizi icraya verdi. Neden icraya verdiklerini sorunca yönetimin kararı olduğunu söylediler ve 31 Aralık’ta dükkan kapanacaktı. Bu dükkanda 36 yıllık emeğimiz vardı, 5 milyon masraf yapmıştık. Vakileri bize, ‘Siz borcunuzu ödeyin, yılbaşında da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ne (TEFE) göre zam yaparsınız’ dedi. Bir şekilde faizle birlikte tüm borcumuzu ödedik. Kiraya da zam yapıldı. Ancak buna rağmen kontratımız yenilenmedi. Vakıf zaten 2010 yılından beri ısrarla bizimle bir kontrat yapmıyor. Biz de var olan tüm borcumuzu ödediğimiz için çalışmaya devam ettik. Fakat borçlarımızı ödedikten kısa bir süre sonra bize tahliye celbi geldi. Bu hiç etik değil.

TARİHE SAHİP ÇIKILMIYOR

37 yıldır Burç Lebon’u çocukları gibi büyüttüklerini dile getiren Cengiz, “Geçmişi 1810’a dayanan tarihi bir marka yok oluyor. Devlet bize patent verdi ama sahip çıkmıyor. Göz göre bir tarih yok oluyor. Bugün ve yarın iki duruşmamız var. Biri satış yeriyle ilgili diğeri imalathaneyle ilgili. İkisini dava etmişler. Satış yeri yoksa ben imalathaneyi ne yapayım. Burada iyi niyet yok. Üzülerek söylüyorum, yarınki duruşmada pek şansımız yok. Yaşanan bu süreç beni çok üzdü, üzüntüden 7 kilo verdim” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/lebonnun-sahibi-pek-sansimiz-yok-6700897