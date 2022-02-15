Ermenistan’dan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na yalanlama

15 Şubat’ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu ve doğu kesimlerinde konuşlanan Azerbaycan askeri mevzilerine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin ateş açtığını iddia ederek yine dezenformasyon yaydı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten sakin olduğunu ve tamamen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/15/Ermenistan-Azerbaycan/225320