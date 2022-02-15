Ermenistan Savunma Bakanı, AB Temsilcisi ile Ermeni esirler sorunu ele aldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat’ta Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, AB’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Toivo Klaar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

AB’nin Ermenistan Delegasyonu Başkanı, elçi Andrea Vitorin de toplantıya katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanı, AB yetkililerine, bizzat elçi Klaar’e Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin geri gönderilmesine yönelik aktif çabalar için teşekkür etti ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ve Artsakh’taki durum ile ilgili bilgi verdi.

Klaar ise Avrupa Birliği’nin ihtilafın nihai çözümüne, durumun istikrara kavuşturulmasına ve çeşitli düzeylerde müzakerelerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği’nin başta savaş esirlerinin, diğer tutukluların ve kayıp kişilerin iadesi olmak üzere insani alanda çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Görüşmede taraflar bölgesel güvenlikle ilgili diğer konulara da değindiler.

Ermenistan Kamu Radyosu