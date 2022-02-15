Ermeni Şarkıcı Maritsa Tilikyan, uluslararası bir yarışmada Grand Prix ödülüne layık görüldü

Yerevan Devlet Üniversitesi Kültür Merkezi’nin şarkıcısı Maritsa Tilikyan, Wielkopolski Bells-2022 Uluslararası Şarkı Yarışması-Festivalinin final konserinde Ermenistan’ı temsil etti.

Yerevan Devlet Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Polonya’nın Ostrov Vielkopolsk kentindeki Gençlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada Maritsa Tilikyan’ın kendi yaş grubunda “Grand Prix” ödülünü kazandığını bildirdi.

Jüri kararıyla, tüm katılımcılar arasında en iyisi olan, profesyonel performansta farklılık gösteren Maritsa Tilikyan “Süper Grand Prix” ödülüne de layık görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/15/Grand-Prix/225341