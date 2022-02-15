Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ruslan Rehimov
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kelbecer ilinin Parmakbine köyü istikametindeki mevzilerin, 14 Şubat’ta saat 18.45’ten itibaren Basargeçer ilinin Zerkent köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun bugün saat 01.40 sularında ise Tovuzkale ilinin Çınarlı köyü istikametinden Tovuz ilinin Ağbulak köyünde yerleşen Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ermeni-askerleri-sinirdaki-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti/2502845
İlk yorum yapan siz olun